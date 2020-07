Amerikaanse sterren eisen onderzoek naar dood zwarte student

update/video Levenloze lichaam Naya Rivera gevonden exact 7 jaar na dood Glee-collega

1:54 Het lichaam van Naya Rivera (33) is vandaag gevonden, bevestigt de lokale politie. De actrice, die bekend is van haar rol in de populaire serie Glee, raakte woensdag vermist tijdens een boottocht in Californië met haar zoontje. Het is de derde keer dat de cast van de in 2015 gestopte tv-serie een prominente collega verliest. In Amerikaanse media wordt de ellende al langere tijd ‘de vloek van Glee’ genoemd.