Amerikaanse versie De verraders komt naar Videoland, Nederlandse ‘Bachelor’ doet mee

Joan Franka dankbaar na Better than ever: 'Nooit verwacht dat mijn verhaal delen zo helend zou zijn'

Joan Franka, onder meer bekend van The Voice of Holland, heeft spijt dat ze tijdens haar deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2012 dingen heeft gedaan ‘die ze misschien niet zou willen’ en mensen heeft vertrouwd ‘die niet te vertrouwen waren’. Dat vertelde de zangeres donderdagavond in tranen in Better than ever, zo zagen 525.000 kijkers. ,,Ik neem mezelf kwalijk dat ik m’n intuïtie niet heb gevolgd”, zei ze tegen presentator Martijn Krabbé.