Amerikaanse zangeres Bonnie Pointer overleden

Actrice Margôt Ros uit Eindhoven had ‘geklutste hersens’: ‘Hoezo ben je ziek, je was toch op tv?’

28 april EINDHOVEN - Margôt Ros (54) weet hoe het is om in quarantaine te leven. Anderhalf jaar zat ze opgesloten in haar huis door de gevolgen van een ‘lichte’ hersenschudding. De in Eindhoven opgegroeide Toren C-actrice schreef hierover het boek Hersenschorsing. ‘Als het echt slecht ging, zei de Els in mij: ‘Ach meske, raap oezelf toch bij elkaar!’’