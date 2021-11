Amerikaanse zangeres maakt excuses aan KLM voor gedrag: ‘Ze trok verkeerde conclusies’

Dronken

De marechaussee bevestigde al eerder dat de vrouw werd gearresteerd vanwege haar agressieve gedrag en omdat ze dronken was. ,,Ze wilde niet kalmeren”, aldus de woordvoerder. Het is onduidelijk hoelang Lennox in hechtenis blijft.



KLM heeft een onderzoek gedaan om erachter te komen wat er precies is gebeurd. ,,Er heeft een woordenwisseling plaatsgevonden", vertelt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. ,,Die ging over het inzien van haar legitimatie. Mevrouw toonde niet het juiste document. Toen de medewerker haar daar op aansprak, heeft ze de verkeerde conclusies getrokken. Inmiddels heeft haar management hun excuses aan ons aangeboden en later vandaag komt ze zelf nog met een statement.”



Platenmaatschappij Universal Music onderschrijft deze lezing. ,,Het management van Ari Lennox heeft hun excuses aangeboden voor haar gedrag. Zelf kon ze dat nog niet doen, want ze zit nog vast. Maar later vanavond zal ze ook met een statement komen.”



Ari Lennox - 1,8 miljoen volgers op Instagram, 700.000 op Twitter - geldt als een talentvolle zangeres en wordt vergeleken met Erykah Badu. Haar grootste hit is Shea butter baby, die 49 miljoen keer werd bekeken op YouTube. Lennox toerde onder andere samen met zangeres/rapper Lizzo. Ze zou in 2020 op het North Sea Jazz-festival staan in Rotterdam, maar dat werd afgelast wegens corona.