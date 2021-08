Amsterdamse Julia Sinning uitgeroepen tot Miss Nederland 2021

special jinek Verdriet bij John van den Heuvel om onuitge­spro­ken ruzie met De Vries: ‘Het had goed kunnen komen’

0:31 Het zit John van den Heuvel dwars dat hij zijn ruzie met Peter R. de Vries niet meer goed heeft kunnen maken. Dat vertelde de bekende misdaadverslaggever in een openhartig en emotioneel interview bij Jinek. Van den Heuvel raadde het De Vries af om vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces te worden, waarop er een conflict ontstond. ,,Het leidde tot een felle app-wisseling, die niet meer goed is gekomen. En dat is buitengewoon verdrietig.”