Amy's Valerie meest gedraaide nummer op Nederlandse radio

Het radioprogramma van Jeroen Kijk in de Vegte beantwoordt elke zondag prangende vragen van luisteraars. De vraag 'welk liedje was het vaakst te horen op de radio?' van luisteraar Bram stond in de uitzending van zondag centraal.

Bureau Kijk in de Vegte stelde in samenwerking met Buma/Stemra de 'Echte Top 10' samen met ‘liedjes die hun eeuwigheidswaarde hebben bewezen’. Valerie staat op nummer 1 met 1750 uur. Viva La Vida van Coldplay staat op de tweede plaats met 1530 uur. Hotel Californië van de Eagles bezet de derde plek met 1390 uur. U2 met One en R.E.M. met Losing My Religion maken de top 5 compleet.

De overige nummers in de lijst zijn Clocks van Coldplay (6), I Follow Rivers van Triggerfinger (7), Africa van Toto (8) en This Is The Life van Amy Macdonald (9). Op de tiende plaats staat Somebody That I Used To Know van Gotye.