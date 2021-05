Andere Tijden is het zoveelste programma op de NPO dat sneuvelt: 'Buitengewoon triest’

Het bekroonde geschiedenisprogramma Andere Tijden verdwijnt. Het is het zoveelste programma op de NPO dat sneuvelt of waarvan het voortbestaan wordt bedreigd.

Eerder werd al bekend dat de programma’s Radar, Opsporing Verzocht, Opgelicht?! en het Familiediner onder druk staan. Zij moeten hun zendtijd inkorten of verdwijnen van de buis, om ruimte te maken voor programma’s die een jonger publiek trekken. Andere Tijden, te zien op NPO2, werd vanwege bezuinigingen drie jaar geleden al gehalveerd van 35 naar 18 uitzendingen per jaar. Nu valt het doek alsnog, bevestigt de NTR. De 18 reguliere uitzendingen zullen vanaf volgend jaar verdwijnen.

Geschiedenisprogramma Andere Tijden (NTR/VPRO) bestaat al 21 jaar. Een jaar na de start, in 2001, won het programma de Zilveren Nipkowschijf. Andere Tijden brengt reportages over (bijna) vergeten gebeurtenissen uit de recente geschiedenis, zoals studentenontgroeningen, krakersrellen, de laatste wereldbeker van Ajax of de Tweede Wereldoorlog.

De NTR over de verdwijning van Andere Tijden: ,,Natuurlijk betreuren wij het enorm dat er geen plaats meer is voor de reguliere afleveringen van een programma dat wij bij de NTR (en veel kijkers met ons) als een instituut beschouwen.” Volgens de omroep zullen er komend jaar nog wel speciale uitzendingen zijn van Andere Tijden, maar hoeveel afleveringen dit worden is onbekend. Daar lopen nu gesprekken over. Ook wordt gedacht aan online afleveringen en een podcast, maar ook hier is nog geen knoop over doorgehakt.

Andere Tijden trok op het hoogtepunt in 2008 gemiddeld 542.000 kijkers. Dat zijn er nu gemiddeld 281.000.

Hans Goedkoop presenteerde het geschiedenisprogramma bijna 20 jaar en vertrok na de bezuinigingsronde. ,,Ik vind het buitengewoon triest dat het programma verdwijnt. Het is 20 jaar van mijn leven geweest. Toen de netmanager de helft van onze afleveringen afnam, heb ik al gelijk gezegd: dit is een sterfhuis. Dat werd toen ontkend, maar is nu toch gebleken.”



Goedkoop protesteerde in 2018 tegen de NPO-bezuinigingen op Facebook, in de hoop dat de NPO de halvering zou terugdraaien. ,,Het geheugen van Nederland verdwijnt van televisie,” zei hij toen. ,,En zo voelt het nog steeds. Andere Tijden liet de zachte, maar ook de wrede kant van geschiedenis zien. Het draaide niet alleen om nostalgie. Zo van: we laten de autoloze zondag weer zien en och, och wat was dat knus. Nee, Andere Tijden was confronterend, kritisch, onderzoekend, zwaar én licht.”

Hij noemt de manier waarop de publieke omroep informatieve programma’s afschrijft ‘ondoorgrondelijk’. ,,Eén grote verschrikking. Voor mijn eigen gezondheid probeer ik de ontwikkelingen niet al te goed te volgen. Ik wens iedereen het beste.” Voor het geval de cynische ondertoon in zijn stem wordt gemist, voegt hij toe: ,,Je hoort vast wel dat ik boos ben. Maar laat ik toch ook iets moois zeggen. Toen Andere Tijden begon was er geen geschiedenisprogramma op televisie. Andere omroepen zijn na ons succes ook historische programma’s gaan maken. Dat beschouw ik als compliment. Met Andere Tijden hebben echt iets bijzonders opgebouwd.”

Of er nog meer programma’s worden geschrapt of zendtijd verliezen, wil NPO2 niet kwijt. ,,We zijn nog druk bezig met het jaarplan. Meer kunnen we er niet over kwijt,” aldus netmanager Gijs van Beuzekom van NPO2.

