Andere Tijden weg, een PR-blunder van de bovenste plank van de NPO

Gijs Staverman wil luiste­raars uit coronadip trekken in nieuwe ra­dio-show

13:22 Even dacht Gijs Staverman (55) aan een radiopauze, maar de liefde voor radio is te groot. Maandag begint hij aan zijn nieuwe programma Gijs 2.4 op Radio 2. ,,Er is het laatste jaar heel weinig gelachen. Daar wil ik verandering in brengen.”