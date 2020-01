André en Bridget in een gekke bui en Heleen twijfelt over vuurwerk

Het moederhart van actrice Angela Schijf loopt over van liefde voor haar dochter, die haar kans grijpt nu ze het podium helemaal voor zichzelf heeft.

Jandino Asporaat mag aan de bak om de overtollige feestdagenpondjes er weer af te trainen. De grappenmaker heeft met januari, februari en maart ‘afgesproken’ de touwtjes weer strakker aan te trekken, al houdt hij een kleine slag om de arm.

Schrijfster Heleen van Royen is er nog niet uit als het gaat om wel of geen vuurwerk meer met Oud en Nieuw. ,,Blij dat ik niet hoef te beslissen. Nog een jaar om er diep over na te denken.”

Zanger André Hazes en presentatrice Bridget Maasland zijn in een gekke bui. De torteltjes delen dat met hun volgers.

Top-dj Oliver Heldens blikt met een foto van zijn jongere zelf terug op het afgelopen decennium, waarin zijn dj-carrière een enorme vlucht nam. ,,Het is krankzinnig hoe snel het is gegaan en wat er sindsdien allemaal is gebeurd. Al mijn dromen kwamen uit.”

Badr Hari moest dan wel met een enkelblessure opgeven tijdens zijn gevecht tegen Rico Verhoeven, in 2020 is de kickbokser van plan weer te vlammen en zo snel mogelijk terug te keren in de ring.

De ochtend begon goed voor Chantal Janzen. De presentatrice had de schone taak de ondergepoepte slaapzak van zoontje Bobby te mogen verschonen. Als dank voor het klaren van de klus mocht ze met hem op de foto.

Vanavond gaat de eerste aflevering van De Bauers in Argentinië van start op RTL 4. In dit voorproefje bezoeken Frans en Mariska Bauer een oude basiliek, wat de zanger doet denken aan zijn eigen bruiloft. ,,Dat was een mooie dag hè Maris?” Maar Mariska lijkt met haar hoofd heel ergens anders...

Zanger Wolter Kroes heeft de kerstversiering weer opgeborgen. ,,Aan de ene kant ben ik blij dat alle spullen opgeruimd worden maar aan de andere kant word ik er treurig van dat het weer voorbij is.” Gelukkig staat hij daarin niet alleen.