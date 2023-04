André en Monique hebben ‘romantisch’ diner en Sylvia zit op een roze wolk

Update/met video Kijkers huiveren van misstanden op zorgboerde­rij bij Undercover in Nederland, groep komt verhaal halen

Zo’n tien mensen hebben zich zondagavond gemeld bij het terrein van een zorgboerderij in Wedde die onderwerp was van een aflevering van het tv-programma Undercover in Nederland. Cliënten van de boerderij zouden jarenlang fysiek en mentaal mishandeld zijn, was zondagavond te zien in wat onderzoeksjournalist Alberto Stegeman zijn ‘heftigste undercoverzaak ooit’ noemde.