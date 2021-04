André Hazes bevestigt: Ik ben gek op Sarah van Soelen

Gijs Staverman wilde even stoppen met radio

2 april De verhuizing van zijn programma Gijs 2.0 op Radio 2 zorgde ervoor dat dj Gijs Staverman zijn plannen om even te stoppen met radio afblies. Dat vertelt de dj in de podcast Dit was de radio. Na acht jaar Gijs 2.0 tussen 12.00 en 14.00 uur in de middag wist hij niet meer zo goed hoe het verder moest met zijn programma. Hij wilde een radiopauze inlassen om na te denken over zijn verdere carrière.