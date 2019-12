André Hazes denkt al aan samenwonen met Bridget Maasland

all you need is love ‘Overgesla­gen’ Maureen verhuisde voor Liam naar Nieuw-Zee­land: ‘Het plan is voor altijd’

24 december Het was zonder twijfel het meest gedenkwaardige moment uit de All You Need Is Love-kerstspecial van vorig jaar: de hereniging van Maureen Ypma met haar grote Nieuw-Zeelandse liefde Liam. Pas toen de 20-jarige Heerenveense na het slotlied snikkend en alleen op de gang stond, verscheen plotsklaps haar geliefde Liam in beeld. Nu, een jaar later, wonen de tortelduifjes samen in Nieuw-Zeeland. ,,Ons verhaal is echt een kerstsprookje.’’