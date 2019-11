André Hazes en Monique Westenberg al maanden uit elkaar

‘Een lul’

Twee maanden geleden kondigde André aan tafel bij Beau van Erven Dorens aan niet meer thuis te wonen . Er gingen al langer geruchten rond dat het niet goed liep tussen het stel. ,,Ik praat er eigenlijk het liefst niet over, want het is iets tussen ons. We zijn niemand een antwoord verschuldigd. Maar weet je wat het is? We houden heel veel van elkaar. Te veel misschien zelfs. En daardoor zijn we elkaar af en toe ook zat. En dan is het af en toe goed om even uit elkaar te gaan.” Hazes stelde toen dat de tijdelijke breuk te maken had met zijn drukke leven. ,,Ik ben gek op mijn leven. En ik ben blij dat ik dat met haar mag delen. Maar af en toe ben ik een lul. Ik ben niet de makkelijkste om mee te leven”, gaf hij toe.

Rust vinden

André en de 16 jaar oudere Monique waren ruim vijf jaar samen. Het is niet de eerste keer dat de twee hun relatie verbreken. Vorig jaar mei kondigden ze ook aan uit elkaar te zijn. Reden voor de breuk was toen Andrés drukke werkleven, waardoor hij vrijwel geen tijd had voor zijn gezin. Na een vakantie samen besloten ze er toch weer voor te gaan. Vorig jaar verhuisden ze van Rotterdam naar een gezinswoning in een villawijkje in Berkel en Rodenrijs.



In Berkel en Rodenrijs, een plaats met ruim 30.000 inwoners die behoort tot de zogenoemde BBB-driehoek (Bleiswijk, Berkel en Bergschenhoek), hoopte het gezin rust te vinden. Nadat het huwelijk van Dré en zijn Monique in 2017 in zwaar weer verkeerde, liet de Rotterdamse na de verhuizing los er weer vertrouwen in te hebben. ,,Toen het niet goed ging, was het huwelijk even geen optie meer. Als hij mij in die rotperiode had gevraagd was het echt een ’nee’ geworden. We hebben er flink voor moeten knokken om ons gevoel van geluk terug te vinden. En dat is gelukt, op onze nieuwe plek maken we een nieuwe start.’’



André en Monique woonden jarenlang in een stacaravan op een woonwagenkamp in de Rotterdamse wijk Spaanse Polder, vlakbij haar ouders.