André Hazes en Monique Westenberg uit elkaar: 'Ik heb dingen verpest'

,,Monique en ik gaan niet lekker en dat vinden we allebei heel kut'', aldus een duidelijk aangeslagen André vanavond in Shownieuws. De zanger, wiens carrière de afgelopen jaren een grote vlucht nam, heeft zijn relatie naar eigen zeggen beschadigd door het vele werken. ,,Ik denk dat er te veel is gebeurd. We hebben zoveel meegemaakt in korte tijd. Ik ben misschien ook een beetje verdwaald in deze wereld. Maar ik vind mijn werkleven ook heel erg leuk. En dat botst gewoon.''



Volgens Monique waren er vorig jaar al serieuze spanningen in de relatie. ,,Dat was ook omdat André heel druk was'', vertelde ze. ,,Ik merk aan hem dat hij die druk niet helemaal aankan en ik denk niet dat hij dat zelf helemaal door heeft. Veel spanning, weinig thuis, weinig tijd voor het gezin. Zijn agenda is helemaal volgepropt. Normaal neem je dan pauze van je werk. Maar in zijn geval gaat dat niet en neemt hij pauze van zijn gezin.''