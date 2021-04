‘André Hazes en Sarah op liefdesvakantie naar Ibiza’

Hoewel André zei dat hun relatie op dat moment vriendschappelijk was, sloot hij nadrukkelijk niet uit dat er ‘meer’ zou kunnen ontstaan. Dat gebeurde dus inderdaad, bevestigde André onlangs. ,,Ik ben wel gek op dat meisje, ja’’, zei hij in de talkshow Beau . Een dag later lieten de twee zich voor het eerst samen zien op Instagram.

Andrés moeder Rachel is in elk geval blij met zijn nieuwe vriendin. ,,Ik heb haar en haar familie onlangs ontmoet. Ik vind haar helemaal leuk’’, zei Rachel toen de relatie nog een vriendschap was.

Het is voor André (27) de eerste relatie in jaren met een vrouw die ongeveer even oud is als hijzelf. Monique was zestien jaar ouder en Bridget Maasland, met wie hij kortstondig samen was toen het even uit was met Monique, twintig jaar.