André Hazes en vriendin Sarah krijgen sleutel nieuwe huis: ‘Zo blij dit met mijn liefde te doen’

In mei werd bekend dat André en Sarah, die in april hun relatie wereldkundig maakten, in de chique Rotterdamse wijk Hillegersberg een huis hebben gekocht . Naar verluidt zou het appartement 815.000 euro hebben gekost. De woning is slechts enkele kilometers verwijderd van de villa waar zijn ex Monique Westenberg is blijven wonen met hun zoontje André (4).

Hoewel André aanvankelijk wel een beetje baalde dat het nieuws over de aankoop van hun stulpje lekte, heeft hij zich er nu bij neergelegd. In een column voor Veronica schreef de 27-jarige zanger dat hij in zijn zoektocht eerst een ander huis op het oog had. ‘In no time vond ik een prachtig huurappartement. Wat denk je? Word ik keihard geweigerd door de bewonersraad! Ze hadden geen zin in fans voor de deur.’ André en Sarah zagen hun droomhuis aan hun neus voorbij gaan.



Gelukkig was daar Sarahs vader om het stel uit de brand te helpen. Want hoe gezellig het ook is bij Sarahs familie in huis, de behoefte om lekker samen te zijn groeide ook steeds meer. ‘Hij stelde voor om samen iets te kopen, de hypotheek 50-50. Sarah en ik dollen er vaak over dat we zo snel gaan samenwonen. We doen het rustig aan, nemen echt de tijd, hè?’ Als het misgaat, houden we er in elk geval een goeie investering aan over’, concludeert André.