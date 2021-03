André Hazes hint op mogelijke toekomstige relatie met influencer Sarah (25)

VIDEO Trailer Just Say Yes toont huilende Yolanthe in bruidsjurk

9 maart Netflix heeft vandaag de officiële trailer van de film Just Say Yes vrijgegeven. De film, een romantische komedie met Yolanthe Cabau in de hoofdrol, zou oorspronkelijk in de bioscoop te zien zijn, maar vanwege de coronacrisis is hij exclusief te zien op Netflix. De teaser belooft veel drama, met Yolanthe in een bruidsjurk die live gedumpt wordt op televisie.