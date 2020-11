André Hazes: ‘Ik merk dat Dré een soort verlatingsangst heeft gekregen’

Het stond er dit jaar vol mee in de bladen: de breuk tussen André en Monique én de nieuwe romance tussen de zanger en Bridget Maasland. Een onstuimige periode, waarin Hazes uit huis ging en daardoor zijn zoontje André jr. minder zag. Niet alleen die gebeurtenissen maakten de gezinssituatie onrustig: de drukke carrière van Hazes zorgde er ook voor, al vóór de breuk met Monique, dat hij weinig tijd met Monique en zijn zoontje spendeerde.



Hoewel de 26-jarige zanger aanvankelijk dacht dat de kleine Dré weinig zou meekrijgen van al die ontwikkelingen, blijkt dat nu toch wel anders te zijn. Dat onthulde Hazes gisteren in de talkshow Beau, nadat de presentator hem vroeg naar de gedachte achter het lied Thuis. Daarin zingt Hazes onder meer over het teleurstellen van zijn zoontje als hij weer eens niet thuiskwam. ,,Het is zo super confronterend. Ik dacht altijd: Dré is 3, die zal het wel niet zo gemerkt hebben. Maar het moment dat ik weer thuiskwam, vond hij het heel raar dat ik weer mee at en weer bij mama in bed sliep. Op een geven moment zei hij: schoenen uit. Want dan dacht hij: dan kun je niet meer weggaan.”



Dat soort momenten deden Hazes beseffen dat alle gebeurtenissen toch wat schade hebben aangericht bij zijn zoontje. ,,Hij heeft een soort verlatingsangst ergens gekregen, ook richting mij.” Van Erven Dorens stelde dat hij hij het ‘mooi vindt’ dat Hazes daar nu mee wordt geconfronteerd. ,,Dan voel je ten eerste de schade die je hebt aangericht, wat je natuurlijk ook moet herkennen van je eigen leven met je vader.”