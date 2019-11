André Hazes is verliefd, maar ook boos: ‘Mijn leven was even een hel’

André Hazes zit sinds zijn relatiebreuk met Monique Westenberg naar eigen zeggen in een emotionele rollercoaster. Nu hij gevoelens heeft voor RTL-presentatrice Bridget Maasland, valt half Nederland over hem heen. Hazes vindt dat heftig, geeft hij toe. Zelfs naar de supermarkt gaan, is een opgave.

Het stoort de 25-jarige zanger flink dat veel mensen een verkeerd beeld van hem hebben, vertelt hij met een brok in zijn keel voor de camera van Shownieuws. ,,Het werd zo gebracht dat het leek alsof ik bij mijn vrouw en kind ben weggegaan voor een andere vrouw. Dan snap ik dat heel Nederland je gaat haten. Maar als dat niet het geval is en het wordt wel zomaar over je gezegd, dan is je leven een hel, een week lang.’’



Hazes beschrijft hoe hij tijdens het boodschappen doen zijn capuchon niet af durfde te doen. ,,Omdat ik dacht: Deze mensen denken allemaal dat ik mijn gezin heb verlaten voor een andere vrouw. Dat is écht verschrikkelijk.’’

Netjes

De artiest doelt niet enkel op zijn eigen sores, ook zijn nieuwe liefje wordt overladen met haatberichten. ,,Haar zoon krijgt berichten die nergens over gaan, gericht op zijn moeder. Wij willen het juist zo netjes doen, maar het is bij de mensen verkeerd binnengekomen. Ik ben ergens boos op de media. Zeggen ze dat ik iets met Bridget heb, dan is dat de realiteit. Maar dat je zomaar kan zeggen dat er een gezin voor is verlaten... In Nederland vind ik dat echt een ding. Ik vind het jammer. Mensen die mij echt kennen, die staan toch wel achter mij. Maar het raakt mij. En vooral omdat ik wel kan blijven zeggen dat het niet zo is, maar er zullen altijd mensen zijn die het heel leuk vinden het te blijven geloven. Het was geen leuke week, nee.’'

Quote Het is bij de mensen verkeerd binnengeko­men André Hazes

Over het beëindigen van zijn relatie met de Rotterdamse Monique, met wie hij zoon André (3) heeft, zegt hij dat het er al weken aan zat te komen. ,,We bleven het maar proberen. Op een gegeven moment wisten wij ook: de koek is op. Na een tijdje kwam ik Bridget tegen en heb ik een berichtje gestuurd. Ik had de mazzel dat ik iemand vond met wie ik zo’n klik had. Ik ben doorgegaan, maar het is bij mensen helemaal verkeerd binnengekomen.’’

Monique liet zaterdag, nadat haar ex er een perscommuniqué had uitgedaan, weten dat de situatie haar totaal overvallen had. ‘Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij een tijdje contact mee heeft. Wie dit is, maakt het alleen maar nog pijnlijker. Dat er nu stel op sprong voor gekozen wordt om zijn persbericht naar buiten te brengen heeft hier alles mee te maken. Graag wil ik nu de rust krijgen om dit op een rustige manier proberen uit te leggen aan mijn zoon en dit allemaal te verwerken’, schreef ze op Instagram.

Een dag later voelde André zich genoodzaakt via hetzelfde medium te laten weten dat hij Monique absoluut niet had verlaten voor Bridget. ‘Ik heb Monique een appje gestuurd dat ik iemand ontmoet heb waar ik contact mee heb. En dat contact mij blij maakt. Ik heb dat appje gestuurd omdat ik haar geen (valse) hoop wilde geven want ik merkte dat ik als vrijgezel de aandacht van Bridget heel leuk vond. Ik zou nooit weggaan bij mijn partner en kind voor een andere vrouw. Maar als de liefde op is, je uit elkaar gaat en dan iemand anders tegenkomt waar je weer dingen door voelt die je tijden niet gevoeld hebt. Als dat dan een schande is in bepaalde mensen hun ogen.... Haat me dan vooral!’

Hoewel André's leven onder een vergrootglas ligt, blijft hij Bridget zien. De twee werden maandag gezien bij een Italiaans restaurant in Amsterdam en genoten gisteren in Afas Live van een concert van een Amerikaanse rockband.