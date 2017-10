André Hazes pakt in Florida uit voor eerste verjaardag van zijn 'pikkie'

André Hazes jr. is vandaag extra trots op zijn zoon Andreas Martinus Hazes, die precies een jaar geleden ter wereld kwam. De zanger pakt voor zijn verjaardag samen met zijn Monique groots uit in Florida, waar het stel vakantie viert. In een speciale boodschap wenst André zijn mannetje, die hij de bijnaam 'pikkie' heeft gegeven, veel geluk toe.

Bij een foto waarop de kleine André - na zijn overleden opa André en zijn vader de derde André in de familie - het uitschatert in een fotostudio, schrijft de artiest: ,,Wat fijn om te zien hoe jouw gezicht zo gelukkig staat, elke dag in je mooie leventje. Wij doen er alles aan om dat altijd zo te houden.'' Volgens zijn vader is de jarige job 'het liefste, knapste, stoutste, grappigste, bolste, lekkerste en tofste kindje' dat hij en Monique hadden kunnen wensen. ,,Ik wil dat je beseft dat jij het beste bent wat papa is overkomen.''

Ook Monique is vroeg uit de veren en laat weten dat haar zoon haar grootste wens was die is uitgekomen. ,,Je maakt onze hartjes zó gelukkig met jouw gezellige en lieve karaktertje. Wat zijn we dankbaar dat je zo leuk en gezond bent. Oneindig.''

Eén cadeau voor de kleine is al binnen: een zogenoemde cakesmash. Op een reeks fotootjes is te zien hoe André zich vol overgave lachend in een slagroomtaartje stort. Zijn vader laat zijdelings weten zich 'de pleuris' te hebben geprikt aan de blauwe ballonnen en slingers. André's boezemvriend en geluidsman Peet Schouten is ook in Florida en vertrouwt zijn instagramvolgers toe veel van André III te houden. ,,We zijn op zijn feestje. Hoe mooi.''

