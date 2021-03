André Hazes weer herenigd met zoontje na breuk met Monique

Gisteren sprak Hazes nog over het onzekere weerzien met zijn zoontje. Volgens de zanger was Monique niet in de stemming om hem te zien of te spreken en daardoor kon hij zijn eigen zoontje ook niet zien. ,,Het is wel logisch, maar ik hoop dat het niet te lang duurt, want ik wil graag mijn zoon zien”, vertelde hij in RTL Boulevard.



Vandaag blijken de verhoudingen tussen hem en Monique toch iets te zijn verbeterd, want op Hazes’ Instagram Stories is te zien dat hij met zijn zoon en nog een onbekend persoon aan het kleien is. ,,We gaan een piemel maken, een kleipiemel. Je moet je eigen piemel kleien”, roept de andere man in het videootje. Als de kleine Dré vervolgens een minuscuul stukje klei op tafel legt en zegt ‘dit is mijn piemel’, schiet Hazes in de lach. ,,Kijk dan”, giert hij in het filmpje.



Eergisteren werd bekend dat Hazes en Westenberg met elkaar hebben gebroken. Volgens Hazes bleken de verwachtingen naar elkaar toe over de wijze waarop ze hun levens willen inrichten te verschillend. Vlak nadat het nieuws naar buiten kwam, kwam de zanger zelf met een statement waarin hij vertelde steun te krijgen van influencer Sarah van Soelen. Er is volgens Hazes geen sprake van een relatie met de brunette, hoewel hij niet uitsluit dat de vriendschap met Sarah uitgroeit tot meer.