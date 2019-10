André heeft een bijzonder hulpje, Beau trotseert de regen

Vertrouwe­lin­ge Britse Queen schrijft boek: Ze dwaalt door de gangen op zoek naar brandende lampen

13:15 De assistente en persoonlijke styliste van de Britse koningin Elizabeth (93) brengt eind deze maand een boek uit over haar werkgeefster. Angela Kelly (61), die al sinds 1992 werkt voor de Queen, beschrijft in The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe uitgebreid het dagelijkse leven van de monarch, haar gevoel voor humor én haar legendarische zuinigheid.