‘André heeft zijn gevoel gevolgd, hier zit geen strategie achter’

Het modder gooien in de pers lijkt al even gestopt. Liever zwijgt André in interviews over zijn moeder en zuster, zoals vorige week toen de volkszanger zijn succesjaar 2017 doornam, al sluimerden wel zwemen van trots over zijn moeder. ,,Ik had me qua opvoeding geen betere moeder kunnen wensen. Ze deed alles. En ga er maar aan staan, hè: je bent 34 en ineens sta je er alleen voor met je twee kinderen. Vlak voordat ze hun moeilijkste leeftijd bereiken. Dat heeft ze echt heel goed gedaan. Klaar. Punt.''



Een verzoening met kerst? Uitgesloten, zo leek het. Tot kerstavond. Tot die familiefoto in Sushisamba op Instagram met de veelzeggende tekst ‘herenigd’. En de aanvullende woorden van Monique: ‘Omdat het tijd is. Voor rust en ruimte, in hoofd en hart. Omdat loslaten ook verder gaan betekent. Omdat we de hele wereld niet kunnen veranderen, maar de wereld in en om ons heen wel. Stapje voor stapje, in vrede, respect én met elkaar’.