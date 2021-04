André knuffelt Sarah en Monique is gelukkig met haar ‘grote jongen’

Even tot Hier pakt Poetin aan met een lied.. in het Russisch

25 april Niels van der Laan en Jeroen Woe hebben gisteren in hun programma Even tot hier een lied in het Russisch gemaakt speciaal voor Vladimir Poetin. De twee cabaretiers maken zich zorgen over zijn expansiedrift richting Oekraïne, maar kwamen tot de conclusie dat de Russische president het Westen haat. ,,Als je hem wil bereiken, moet je hem in het Russisch toespreken.”