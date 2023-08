André Rieu en Emma Kok brengen single uit na viral-hit

De video is verspreid over platforms als YouTube, TikTok, Instagram en Facebook inmiddels tientallen miljoenen keren bekeken. Kok zong bij de concerten van Rieu het nummer Voilà. In 2021 deed zangeres Barbara Pravi met dat lied mee aan het Eurovisie Songfestival namens Frankrijk.

,,Het is echt niet normaal. Ik had dit eerlijk gezegd niet verwacht. Ik krijg van over de hele wereld reacties en alles is positief en lief”, vertelde Emma eerder aan deze site. ,,Vanaf het moment dat de video gepubliceerd werd gingen de views eigenlijk al snel. Toen heb ik het zelf nog gedeeld en de dag daarna deelde Fred van Leer de video ook nog. En weer een dag later deelde André Rieu het filmpje ook. Ja, toen ging het los.”

In 2021 won Kok het vooralsnog laatste seizoen van The Voice Kids. Dit jaar kwam ze ook in de SBS-show Ministars als winnaar uit de bus.

Volledig scherm Emma Kok tijdens het optreden van André Rieu © YouTube

