André Rieu is onzeker over voortbestaan bedrijf

De jaarlijkse concerten van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht gingen deze zomer niet door en ook de kerstshows zijn geannuleerd. Ter compensatie mag de orkestleider in de zomer van 2021 twintig keer optreden op het Vrijthof in plaats van de gebruikelijke twaalf. Maar alleen als de coronacrisis dan onder controle is.

Onzekerheid

In het jaarverslag houdt Rieu rekening met de mogelijkheid dat het nog wel een tijd kan duren voordat de onzekerheid is geweken. ,,Er is onzekerheid over het moment in de tijd waarop wij onze corebusiness weer kunnen oppakken op een manier die winstgevend is. Als gevolg daarvan is er ook materiële onzekerheid over de financiële mogelijkheden, of ons bedrijf in de toekomst te blijven continueren.”