André Rieu treedt voor het eerst in 630 dagen weer op: ‘Er was zo’n bijzondere energie’

Met mondkapje op, en zijn hele gevolg achter hem aan, snelt André Rieu (72) tussen het uitzinnig klappende publiek door naar de bühne. Hij pakt zijn Stradivarius en gaat spelen. Zijn orkestleden – gekleed in een bonte verzameling van gekleurde prinsessenjurken en rokkostuums – gaan zitten, bergen hun maskers op en zetten hun eerste noten in. Als het nummer 76 Trombones voorbij is, ontvangt de Maastrichtse wereldster en zijn zestig-koppige Johan Strauss Orkest voor het eerst in twintig maanden weer een staande ovatie. ,,Boa tarde”, heet hij zijn publiek welkom. ,,Goedemiddag. Dat was meteen het enige Portugees dat ik spreek.”