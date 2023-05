André schrikt van groei zoontje en Dries verklapt zijn eigen geheim

Zangeres Katy Perry verliest van Katie Perry in merkrechts­zaak

Zangeres Katy Perry heeft een merkrechtszaak verloren van een Australisch modelabel met bijna dezelfde naam als zij. Katie Perry had haar bijna-naamgenote aangeklaagd om de merchandise die de zangeres verkocht tijdens haar Australische tournees in 2014 en 2018. De rechter stelde de modeontwerpster in het gelijk.