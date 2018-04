André van der Toorn kankervrij: Het was erop of eronder

Van der Toorn gaf aan Veronica Magazine een openhartig interview over zijn ziekte en de nasleep die tot de dag van vandaag duurt. ,,Mijn geheugen is nog vrij slecht, maar ik voel ik me steeds sterker worden. De komende twee jaar heb ik om de drie maanden een uitgebreide controle. De eerste is binnenkort en dat vind ik erg spannend'', aldus de presentator die optimistisch is over zijn situatie over vijf jaar. ,,Dan zijn alle tekenen van de ziekte verdwenen.''



De presentator liet zich vorig jaar zomer onderzoeken omdat hij wakker lag van vreselijke rugpijn. Artsen konden in eerste instantie niets vinden, maar uiteindelijk werd de pijn zó erg dat hij niet meer kon staan of zitten. ,,Toen begon het hele feest. Ik ben meteen in het VU medisch centrum in Amsterdam opgenomen, om er pas vijf weken later weer uit te komen'', vertelt hij in de jongste editie van het blad.



In het ziekenhuis werd een tumor geconstateerd die op zijn wervelkolom drukte. ,,Als ik een paar dagen later in het ziekenhuis was gekomen, had ik mijn leven lang in een rolstoel gezeten. Nog diezelfde nacht ging ik onder het mes. Na de operatie zei de neurochirurg: ‘We hebben slecht nieuws. Het is zeer kwaadaardig, maar we weten niet welke vorm van kanker het is.' Ik was met stomheid geslagen.''