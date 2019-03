André van Duin en Annemarie Jung moeten de wanhoop nabij zijn geweest

Soms vraag je je af hoe een programma op de zaterdagavond van NPO 1 terecht heeft kunnen komen. En hoe het in vredesnaam de kwaliteitscontrole van, in dit geval, Omroep MAX heeft kunnen passeren. Want als er één omroep is met een neus voor goed drama én formats waarin de gewone mens glorieert en op een voetstuk wordt gezet, dan is het de club van Jan Slagter wel. Maar bij Wat Een Verhaal heeft iedereen collectief zitten slapen, iets anders kan ik er niet van maken.



Op papier lijkt het nog MAX-waardig: bijzondere, waargebeurde verhalen van gewone mensen, door henzelf verteld aan André van Duin en Annemarie Jung, afgewisseld met door acteurs nagespeelde fragmenten. Maar meteen bij die verhalen gaat het al mis. Ze zijn gewoon niet goed genoeg. Vorige week draaide het om een Zeeuwse dame die in het restaurant van een Rotterdams warenhuis ineens een buitenlander smullend van haar boterhammetjes aantrof en later ontdekte dat ze beroofd was. Afgelopen zaterdag ging het om een vader die in de stress om zijn zoon in de trein te krijgen zijn auto onbeheerd open liet staan voor Antwerpen CS en tot zijn schrik ineens in een rijdende intercity naar Brussel zat.