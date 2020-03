André van Duin: Het wordt nooit meer zoals het was, daar heb ik me op ingesteld

Geen mens zou verbaasd zijn als het in deze tijd van corona niet zo goed zou gaan met André van Duin. In januari verloor hij voor de tweede keer in 25 jaar een echtgenoot en amper twee maanden later zit hij sterk vermagerd thuis in solo-isolement.



André van Duin is iemand die op zo’n moment zijn huis aan de Keizersgracht opnieuw laat behangen en laat voorzien van nieuwe vloerbedekking. Die de deur uitgaat om boodschappen te doen, via de telefoon dagelijks contact houdt met vrienden.



Waar hij die veerkracht vandaan haalt, Van Duin weet het zelf niet. ,,Ik ben vrij nuchter, kan de dingen wel goed inschatten en relativeren. Ik laat me niet snel meeslepen in hypes, daarom ben ik ook niet bang in deze coronatijd. Het leven gaat door, je moet verder, hoe verdrietig dat ook is. Het wordt nooit meer zoals het was, daar heb ik me op ingesteld.’’