André van Duin schiet vol na Televizier-nominatie: ‘Draag hem op aan Martin’

,,Stel, je wint een van de twee prijzen’’, zei verslaggever Lex Uiting, die Van Duin verraste met de nominatie. ,,Heb je al nagedacht aan wie of wat je hem dan op zou kunnen dragen?’’ Het antwoord was na kort nadenken duidelijk. ,,Aan Martin misschien, dat is misschien mooi’’, zei André, de tranen wegslikkend. Van Duin verloor zijn 55-jarige echtgenoot Martin Elferink, die aan botkanker leed, afgelopen januari . Toen Lex zei dat het helemaal niet zijn bedoeling was Van Duin te laten huilen, vergaf de komiek hem meteen. ,,Ik ben er blij mee’’, zei hij, verwijzend naar de nominaties. ,,Ik ga ervan genieten.’’

Blablabla

Bij de presentatoren zijn er aparte prijzen voor mannen en vrouwen, maar voor acteurs en actrices wordt één beeldje vergeven. Een van de andere twee kanshebbers is Elise Schaap, die zich onsterfelijk maakte met haar imitatie van Nikkie Plessen in de TV Kantine . Uitgerekend zij overviel de actrice met haar nominatie.

,,Oh mijn god’’, riep Schaap, die nietsvermoedend in een nagelsalon zat. ,,Ik zie jou gewoon in het echt, ik moet je even aanraken. Ik zit echt te trillen op mijn grondvesten.’’ Natuurlijk deed ze de modemiljonair nog één keer na. ,,Ik ben hier heel blij mee jongens’’, zei ze, met Nikkies kenmerkende stemgeluid. ,,Blablabla!’’



De laatste genomineerde is Flikken Maastricht-gezicht Angela Schijf. Zij kreeg na de bekendmaking op de set meteen een zoen van tegenspeler Victor Reinier. Riskant in tijden van corona, maar de vrienden zouden allebei recentelijk zijn getest vanwege de opnames van de NPO 1-hitserie.