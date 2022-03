André van Duin spreekt zijn collega's in nieuw programma

Amanda Bynes duikt op met video om fans te bedanken voor steun rond curator­schap

Amanda Bynes (35) heeft deze week een Instagramaccount aangemaakt en bedankt haar fans in een geüploade video voor hun ‘liefde en steun’. Eind februari diende de voormalige actrice, bekend van onder meer She’s the man en Easy A, papieren in bij de rechtbank om haar curatorschap te beëindigen.

9 maart