André weer herenigd met trotse Rachel: ‘Goud waard’

Rachel en André legden in 2017 hun jarenlange ruzie bij. Het leek bijna twee jaar goed te gaan tussen de twee, tot de zanger in september dit jaar liet blijken dat de band met zijn moeder wederom was verslechterd. ,,Ik heb heel veel respect voor haar en voor wat ze heeft gedaan als moeder. Echt petje af. Maar ze is verdwaald, ofzo. Ik hoop dat ze weer terugkomt en gelukkig wordt”, vertelde Hazes aan Johnny de Mol in het tv-programma Waar is de Mol?.



Toch hebben André en Rachel elkaar opnieuw gevonden, zo blijkt uit foto's die de zanger vanochtend deelde op sociale media. ‘Je was erbij ouwe’, schrijft André bij de eerste foto, waarop hij zijn hand op zijn moeders been heeft liggen. Op het tweede kiekje is te zien hoe moeder en zoon elkaar een knuffel geven. En er is meer: André was zichtbaar geraakt door de woorden van zijn moeder. ‘Horen dat je trots op me bent was goud waard!’



Vrienden van de zoon van wijlen André Hazes reageren liefdevol onder de twee foto's. Zo schrijft iemand ‘prachtig jullie zo te zien’ en kan de zanger rekenen op veel hartjes onder zijn berichten.