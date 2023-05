André zet hotelkamer op stelten en Linda geeft positieve gezondheidsupdate

met foto's Lachende prins Harry woont kroning Charles bij, maar ‘vliegt meteen terug’ naar Meghan en jarig zoontje

De Britse Prins Harry heeft zaterdag de kroning van zijn vader Charles bijgewoond in Londen. Hij arriveerde iets voor twaalven bij Westminster Abbey. Zoals vooraf aangekondigd was zijn vrouw Meghan er niet bij. Na de plechtigheid vertrok hij niet in een koets, maar in een BMW.