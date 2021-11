Andries Knevel over ‘gedwongen’ vertrek bij EO: ‘Ik word overspoeld door weemoed’

InterviewHet zit erop. Na 43 jaar neemt Andries Knevel afscheid van de EO. En dat afscheid valt hem zwaar, want de man die een belangrijk aandeel heeft gehad in de groei van ‘zijn’ omroep was ondanks zijn gevorderde leeftijd graag nog langer doorgegaan. ,,Ik zat nog vol plannen.’’