Angela de Jong: 'Arjen Lubach gaat veel kijkers stelen van Jinek’

Brad Pitt klaagt Angelina Jolie aan omdat ze aandelen van hun wijnmake­rij verkocht

Terwijl de ‘vechtscheiding’ tussen Brad Pitt en Angelina Jolie nog altijd gaande is, wordt er nu een nieuw hoofdstuk aan hun voormalig samenzijn toegevoegd. Volgens Pitt heeft zijn ex-vrouw haar aandelen in hun gezamenlijke wijnmakerij in Frankrijk zonder zijn toestemming verkocht aan een Russische oligarch. En dat was volgens de acteur niet de afspraak.

7:38