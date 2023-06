Angela de Jong: ‘Ik ben niet bang voor Marcel en Gijs’

Hardwell komt met nieuwe single Anybody Out There

Hardwell brengt vrijdag een nieuwe single, Anybody Out There, uit. De 35-jarige dj maakte de plaat in samenwerking met producer Azteck en zangeres Alex Hepburn. “Dit nummer is voor mij speciaal. Het heeft de juiste emotie, juiste akkoorden en een perfecte balans in het arrangement”, aldus Hardwell.