Angela de Jong: ‘Ik deel uit, dan moet ik ook kunnen incasseren’

In de tien jaar dat ze columns schrijft, heeft ze zich één keer ziek gemeld. Begin dit jaar, toen er een ontstoken alvleesklier werd geconstateerd. ‘Ik baar nog liever een tweekoppig kind, dan dat ik nog eens die pijn moet ervaren. Ik kroop door de gang, kon niet meer nadenken. De huisarts dacht dat het maagzuur was. Heb ik nooit gehad, weet ik veel. Na een shot diclofenac heb ik gewoon Marble Mania gekeken. ’s Nachts in bed speelde het weer op. Toen heb ik de volgende dag de krant gebeld om te zeggen dat het niet ging. Dat voelde als een nederlaag. Vooral naar de lezer: die heeft er niks mee te maken dat ik ziek ben. Die verwacht gewoon dat mijn column verschijnt.’



Ze is verknocht aan het AD, de krant die al 46 jaar bij haar ouders op de keukentafel ligt. ‘Het is een krant voor de lezer, die ik ook om me heen zie op verjaardagen van vriendinnen.’