Angela de Jong over angstcultuur DWDD: ‘Ernstige smet op een iconisch programma’

Angela de Jong, televisierecensent van deze site, vindt het verhaal over grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk in de Volkskrant ‘heel ontluisterend om te lezen’.

,,Het was een publiek geheim dat er hard gewerkt werd bij De wereld draait door en ook dat de sfeer hard was. Daar heeft Dieuwke Wynia nooit een geheim van gemaakt in interviews. Ik heb op krantenredacties gewerkt, waar het er ook stevig aan toe kon gaan tot een paar jaar geleden. Maar dit is toch nog wel een graadje heftiger dan ik dacht’’, aldus Angela.

,,Het is onbegrijpelijk dat de BNNVara-leiding al die jaren zoveel signalen en klachten heeft genegeerd en naast zich heeft neergelegd. De redactie is gruwelijk in de steek gelaten, maar de omroep had zijn grote ster Matthijs ook veel beter tegen zichzelf moeten beschermen. Dit is een ernstige smet op een iconisch programma. Ik vraag me af of Frans Klein na deze onthullingen wel kan aanblijven als directeur bij de NPO.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: