Angela de Jong over angstcultuur DWDD: ‘Nog wel een graadje heftiger dan ik dacht’

updateAngela de Jong, televisierecensent van deze site, vindt het verhaal over grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk in de Volkskrant ‘heel ontluisterend om te lezen’.

,,Het was een publiek geheim dat er hard gewerkt werd bij De wereld draait door en ook dat de sfeer hard was. Daar heeft oud-eindredacteur Dieuwke Wynia nooit een geheim van gemaakt in interviews. Ik heb op krantenredacties gewerkt, waar het er ook stevig aan toe kon gaan tot een paar jaar geleden. Maar dit is toch nog wel een graadje heftiger dan ik dacht’’, aldus Angela.

,,Het is onbegrijpelijk dat de BNNVara-leiding al die jaren zoveel signalen en klachten heeft genegeerd en naast zich heeft neergelegd. De redactie is gruwelijk in de steek gelaten, maar de omroep had zijn grote ster Matthijs ook veel beter tegen zichzelf moeten beschermen. Dit is een ernstige smet op een iconisch programma. Ik vraag me af of Frans Klein na deze onthullingen wel kan aanblijven als directeur bij de NPO.’’

‘Nooit meegekregen’

Na de publicatie in de Volkskrant kwamen vanavond meer reacties binnen. Tim Hofman, die in de krant wordt genoemd omdat hij met Boos onderzoek deed naar misstanden bij The Voice, is geschrokken. ‘Op alle vlakken buitensporig’, twittert hij over de angstcultuur. ‘Zelf ben ik er vaak te gast geweest, dit nooit meegekregen. De directie moet zorgen dat dit nooit meer gebeurt, en ze hebben mij en de redactie van Boos ook op het hart gedrukt dat ze het daar mee eens zijn.’

Özcan Akyol, een goede vriend van Van Nieuwkerk, vertelde vanavond in Jinek dat hij vindt dat het ‘erg op de man’ wordt gespeeld. ‘En dat is terecht. Ik ga hem hier niet verdedigen, maar volgens mij is het wel een grote systeemfout. BNNVara wist dat het niet goed ging binnen die organisatie. Dieuwke zegt dat ze hier ook onder heeft geleden, maar ik hoorde juist dat zij een angstcultuur creëerde. Ze is haar eigen straatje aan het schoonvegen, terwijl er als collectief is gefaald.’’

Quote Matthijs was de man die het programma droeg. Als dan iemand een verkeerd filmpje instart, zit hij voor lul. Zou ik ook pissig zijn Johan Derksen

Johan Derksen stelde in Vandaag Inside dat Matthijs van Nieuwkerk ‘geweldig voor lul staat’. ,,Dit blijkt een gespleten persoonlijkheid. Heel aardige, vriendelijke man en goede presentator aan tafel, maar achter de schermen een tiran met woede-uitvallen.’’ Tegelijkertijd noemt hij veel van de klachten ‘gezeik voor softies’. ,,Matthijs was de man die het programma droeg. Als dan iemand een verkeerd filmpje instart, zit hij voor lul. Zou ik ook pissig zijn.’’

Derksen verwacht dat critici zullen oproepen Van Nieuwkerk van de buis te halen, maar dat hoeft van hem niet. ,,Ik ben vroeger bij kranten en bazen niet anders opgegroeid. Daar kreeg je regelmatig een grote bek, gewoon op de redactie, hoor.’’

Sven Figee, de toetsenist van de Sven Hammond Big Band die met Van Nieuwkerk werkt in diens huidige programma Matthijs gaat door, herkent zich niet in de verhalen die over de presentator worden geschetst. ,,Wij hebben een hele fijne persoonlijke en werkrelatie”, zegt Figee. ,,Wij hebben een heel fijn team. We maken een heel leuk programma met onwijs veel plezier. Ik heb ontzettend veel lol. Het is een feest, maar het is wel keihard werken.’’

