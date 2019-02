Angela en Chantal ‘levend decor’ in Amerikaanse show The World's Best

Angela Groothuizen en Chantal Janzen maken vandaag in The World's Best hun debuut als jurylid in een grote Amerikaanse tv-show. Maar echt veel verwacht Groothuizen daar niet van. ,,Wij zijn gewoon levend decor eigenlijk. We moeten het niet groter maken dan het is", zegt ze tegen BuzzE.

The World's Best moet het nieuwe paradepaardje van CBS worden en krijgt een grootse lancering na de Super Bowl, wat haast garant staat voor tientallen miljoenen Amerikaanse kijkers. Het gaat om een nieuwe talentenjacht waarbij acts over de hele wereld hun kunsten komen vertonen, en niet alleen voor een Amerikaanse jury. Ze worden ook beoordeeld door vijftig entertainmentexperts uit de hele wereld, die gezamenlijk 'the wall of the world' vormen.



Tussen die experts duiken dus ook de gezichten op van Chantal Janzen en Angela Groothuizen. Laatstgenoemde kreeg in maart vorig jaar de vraag of ze mee wilde doen. Waaraan wist ze toen nog lang niet. ,,Ik dacht: wat is dit? Ik vond het wel leuk, maar het duurde daarna allemaal heel lang, dus ik nam het niet zo serieus", kijkt Angela terug.

Andere koek

De Amerikanen waren dat echter wel. ,,Eigenlijk wilden ze dat je voor een maand kwam. Nou dat gaat niet als je gewoon een carrière hebt. Dus het moest in blokken", vertelt Angela. Ze was aanwezig bij de audities en keerde later terug voor de finale.



Als jurylid in onder meer The Voice, Holland's Got Talent en X Factor heeft Angela al heel wat gezien maar dit was wel andere koek. ,,We zijn hier wel wat gewend qua shows en niet zo snel onder de indruk. Nou dat was hier wel anders", aldus de tv-coryfee. ,,Het is een soort Got Talent maar dan groter. We maakten dagen van zestien uur, alles werd getaped.”

Nederlandse televisie

Zelf komt Angela niet aan het woord. ,,Wel nee joh! Ik moet nog maar zien of ik überhaupt wel in beeld kom. Wij zijn gewoon levend decor eigenlijk", zegt ze. Het was volgens haar vooral heel leuk met de rest van de experts. ,,Het was een uitje, een hele belevenis. Zo gezellig! Lekker koffieleuten tussen de opnames door. Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. Maar het blijft bij één keer denk ik.”



The World's Best wordt gepresenteerd door de Britse talkshowhost James Corden. De Amerikaanse jury bestaat uit actrice Drew Barrymore, dragqueen RuPaul en zangeres Faith Hill.



Of The World's Best ook in Nederland op televisie komt, is nog niet bekend. Volgens Angela is er wel interesse uit Hilversum maar of de show hier ook zou aanslaan, durft ze niet te zeggen. ,,Ik kan dat altijd heel slecht inschatten", lacht ze.