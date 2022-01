Angela Groothuizen neemt contact op met deelnemers The Voice

Angela Groothuizen heeft naar aanleiding van berichten over wangedrag bij The Voice of Holland contact opgenomen met de deelnemers die zij in de jaren als coach begeleidde. In HLF8 vertelde Angela gisteravond dat ze wil proberen ‘al mijn talenten te bereiken’.

,,Het zijn er iets van 130, dus ik ben er nog niet. Maar in de meeste berichten die ik terug krijg, zeggen ze dat ze het allemaal heerlijk hebben gehad bij The Voice en dat het een spannend avontuur was”, zei de voormalig coach, die zowel bij The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior werkte, tegen talkshowhost Johnny de Mol. ,,Het is nu ook wel goed om dat even te horen.”

Zelf heeft ze nooit iets gemerkt van de verhalen die rondgaan over het RTL-programma. ,,Het gekke is, als ik denk aan The Voice dan denk ik alleen maar: fantastisch en hele lange dagen. Ik vraag me af wanneer dit dan allemaal had moeten gebeuren. Maar het is dus wel gebeurd. Daarom wilde ik iedereen allemaal spreken”, zegt ze. Tot nog toe zijn uit de berichten die ze heeft ontvangen van oud-deelnemers ‘geen gekke dingen’ gekomen. Van alle reacties heeft Groothuizen een verslag gemaakt en naar RTL gestuurd. ,,Ze moeten er maar mee doen wat ze willen.”

The Voice is voorlopig stilgelegd, na beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van bandleider Jeroen Rietbergen en coach en rapper Ali B. Rietbergen heeft inmiddels bekend. Tegen Ali B is aangifte gedaan. Hij ontkent de beschuldigingen. Morgen verschijnt de uitzending van het programma BOOS waarin de aantijgingen worden besproken.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: