Anita Witzier gaat grote zaterdagavondshow maken

El­vis-film weer dikke hit in de Nederland­se bioscopen

8:45 De muziekdocumentaire Elvis: That's the way it is, uit 1970, is opnieuw een hit in de Nederlandse bioscopen. De film was woensdag eenmalig weer op het grote doek te zien ter gelegenheid van de 85e geboortedag van The King. In totaal kochten meer dan 25.000 mensen een kaartje voor de film, meldde distributeur Warner Bros vandaag.