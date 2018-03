Anne-Marie Jung: Afvallen kan ook met een zondig kloddertje mayonaise

Vet FitIn het nieuwe SBS 6-programma Vet Fit werkt Anne-Marie Jung honderd dagen aan een energiekere en slankere versie van zichzelf. ,,Ik moest m'n hele collectie mayonaisepotjes in de vuilnisbak kieperen. Die heb ik er gelijk weer uitgevist, want een kloddertje saus op bijvoorbeeld een visstick blijft een kleine zonde die ik op verantwoorde wijze in ere wil houden'', aldus de 41-jarige actrice.

Met een gewicht van 68,8 kilo bij een lengte van 1,64 meter, een prima hartleeftijd van 38 jaar en een tikkeltje overgewicht heb je zo'n programma toch helemaal niet nodig?

,,Dus wel! Als ik doorga met mijn huidige levensstijl gaat het de verkeerde kant op. Ik sport al driekwart jaar niet meer, sta op feestjes altijd dichtbij de keuken om de allereerste bitterballen te kunnen scoren en zoek voortdurend de 'randjes' op. Dus altijd een koekje bij de koffie, wat mayo (mijn guilty pleasure) om het eten nog lekkerder de maken, dagelijks (met mate) alcohol en 's avonds vaak een handje nootjes. Het zijn die gezellige extraatjes waardoor het bij mij steeds fout gaat.''



Klachten?

,,Ik ben van nature altijd iets mollig geweest. Deze zomer ga ik trouwen met mijn verloofde Burt Rutteman en dan wil ik, zonder 'vetjes' op mijn rug en met een mooie slanke taille, in die nog uit te kiezen trouwjurk passen. Maar er is meer. Ik voel me de laatste tijd wat lustelozer. Noem het een neiging naar somberheid. Vooral bij vermoeidheid. Nee, ik schurk geenszins tegen een burn-out aan. Ik ben, op privé- en werkgebied, gewend om veel te geven, licht perfectionistisch ingesteld en houd ook nog een gezin draaiende. Het ontbreekt me momenteel aan energie om m'n hele leven in balans te houden. Als ik op de huidige voet doorga, zou overspannenheid mij misschien kunnen overkomen. Kortom: het is hoog tijd om de rem in te trappen, een tandje erbij te doen en me bewuster te worden van wat ik in mijn mond stop.''



Je wilt toewerken naar betere gewoontes en afrekenen met excuses?

,,Ik weet dat, als ik mijn leven op de oude voet vervolg, ik niet beter ga presteren. Het is een mooi moment om het roer in positieve zin om te gooien. Mijn deelname aan Vet Fit zie ik niet als 'afvalrace' om samen met andere BN'ers (René Froger, Brace en OG3NE-zangeressen Amy, Shelley en Lisa, red.) zoveel mogelijk gewicht te verliezen. Ik ga vooral in competitie met mezelf en om grenzen te verleggen.''

,,Hoewel ik een beweeglijk type ben, haat ik rennen. Toch ben ik er sinds medio februari mee begonnen. En dat gaat zó goed, dat ik me had opgegeven voor de City Pier Cityloop in Den Haag. De 5 kilometer weliswaar. En die afstand heb ik volbracht: een berg waarvan ik dacht hem nooit te zullen en kunnen beklimmen.''



Hoe combineer je dat sporten met je gezin?

,,Dat is best lastig. Mijn verloofde en ik zitten niet om werk verlegen en hebben ook nog dochtertje Sue (5). Het is en blijft puzzelen om privé- en werkschema's op elkaar af te stemmen. Laat naar bed, vroeg op, te weinig tijd om aan jezelf te kunnen besteden met alle frustraties die daaruit voortvloeien. Met als gevolg: minder fit zijn. Uit die gedachte is Vet Fit ook ontstaan. Uit de behoefte van de maatschappij om gezonder te worden. Half Nederland heeft in min of meerdere mate overgewicht en veel stress en we moeten oppassen dat onze kinderen niet ons voorbeeld gaan volgen. Daarom doe ik mee. Om een betere versie van mezelf uit te vinden en te realiseren.''



En wat doe je er allemaal voor?

,,Ik spreek drie keer per week af met mijn eigen trainer. Een goede vriend en in geen geval zo'n breed geschouderde drill instructor of sportbeul. Hij is gewoon een fitte gast met wie ik het liefste buiten train. Ik haat sporten in fitnessclubs, in klasjes of voor spiegels. Het treft dat ik in Den Haag woon. Daar is veel groen waar ik lekker doorheen kan rennen. Mijn dochter Sue - van nature een actief kind - gaat soms mee. Op haar fietsje waarop ze sinds kort zonder zijwieltjes kan rijden.''

Nog meer om in shape te komen?

,,Zeker! Ik ben lid geworden van zo'n fitkanaal waarmee je met één druk op de knop oefeningen kan vinden en nadoen in de huiskamer. Mijn verloofde Burt (52) is best trots als hij me zo ziet zweten voor de goede zaak. Maar meedoen? Hij stelt het steeds uit en heeft het, wat zijn lijf betreft, ook niet nodig. Burt is een atletisch mirakel. Zo'n man die onder alle omstandigheden altijd slank lijkt te blijven.''

Laat je alles zien in Vet Fit of zijn er grenzen?

,,Toen ik ja had gezegd, heb ik met mezelf afgesproken: ik ga niet preuts lopen doen. Dus je zal mij zien met glamour en ook als ik bij min 10 graden huilend over het strand hol. En ook tijdens mijn zoektocht naar de ideale trouwjurk waar ik op een normale manier in wil kunnen. Ik pieker er niet over om als aangeklede tak mijn jawoord te geven. Kom op! Ik wil wel rondingen hebben.''

Niet bang voor een terugvalletje?

,,Die zal er ongetwijfeld komen. Om die reden heb ik ook een voedingsdeskundige die me wijst op een beter eetpatroon. Gelukkig hanteert zij de 'gouden' 80-20 regel: voor het merendeel verantwoord en de rest 'zondigen'. Op zijn tijd een kloddertje mayo mag dus gewoon.''

En gaat de nieuwe versie van Anne-Marie, behalve trouwen, nog meer bijzonders doen met haar fittere ik?

,,Ik ben bezig met een nieuw solotheaterprogramma, getiteld 'Ram' naar mijn sterrenbeeld. Daarmee - een cabareteske combinatie van sketches, liedjes en typetjes - ga ik volgend jaar vanaf februari tot oktober het land in. Superspannend om na mijn eerdere solo 'Exoot' weer alleen op de planken te staan. Maar eigenlijk ook weer niet. Want door Vet Fit krijg ik niet alleen meer energie en een vrolijker gevoel, maar ook meer inspiratie en zin om te knallen op de podia. Als een slanke Anne-Marie 2.0, die een vet sausje hier en daar, gelukkig, nooit helemaal zal en wil afleren.''

Vet Fit, wekelijk op dinsdag om 20.30 uur bij SBS6

