Anne-Marie Jung 'voor straf' in hysterische outfit naast Máxima

Als straf voor het onjuist uitvoeren van een opdracht in de tv-serie 'foute vriendinnen' moest actrice Anne-Marie Jung afgelopen maandag in een opmerkelijke outfit op de première van The Color Purple verschijnen. En zo geschiedde.

Aanvankelijk was het voor de toegesnelde pers, onder wie een verslaggeefster van RTL Boulevard, niet helemaal duidelijk dat Anne-Marie zich voor een vergeldingsactie in de opmerkelijke goudkleurige outfit had gehesen. ,,Ik heb mijn eigen styling gedaan", reageert ze bloedserieus voor de Boulevard-camera. ,,Dat doe ik altijd eigenlijk. In het kader van vrijheid en diversiteit." De RTL-verslaggeefster kan er niet echt over uit. ,,Ik ehh.. ik vind het fascinerend", geeft ze toe. ,,Oh ja?" zo klinkt het bij Annemarie? ,,Hoezo? Ik doe dit altijd wel. Ik ben een paradijsvogel!"

Nu blijkt dat de paradijsvogel zich voor het programma Foute Vriendinnen voor straf moest uitdossen in de 'foute outfit', inclusief hoed, buiktruitje en paarse make-up. Ze had een opdracht niet goed uitgevoerd, en daar hoorde een vergelding bij in de vorm van een optreden op de paarse loper van de musical, waarbij ook koningin Máxima aanwezig was.

Het RTL 5 programma is een variant op het programma Foute Vrienden, waarbij naast Anne-Marie Jung ook luizenmoeder-actrice Ilze Warringa meedoet. In totaal doen er vijf 'vriendinnen' mee die elkaar via oortjes gênante opdrachten geven. Lukt de opdracht niet? Dan volgt er straf, zoals nu bij Anne-Marie.

De opnames voor Foute Vriendinnen zijn nog bezig. Wie de overige drie vrouwen zijn, is nog niet bekend. Het vijftal wisselt elkaar af.