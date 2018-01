Annie M.G. Schmidt-musical grote winnaar Musical Awards

De prestigieuze prijzen worden jaarlijks toegekend door een vakjury, bestaande uit voorzitter Cornald Maas en de leden Jon van Eerd, Charles Droste, Irene Moors, Michiel van Erp, Joris van Bennekom en AD-journalist en -recensent Arno Gelder.



De jury van de Musical Awards beoordeelt de meest uiteenlopende creatieve prestaties: van toneelbeeld, licht en geluid tot script, vertaling, muziek en regie. Ook choreografen kunnen door de jury worden gelauwerd. Maar voor de zangers en dansers die hun werk in een ensemble uitvoeren, en die vaak ook swing of understudy zijn en dus uitzonderlijk hard moeten werken om in alle opzichten op het hoogste niveau te kunnen presteren, bestond nog geen categorie. Om die reden werd vanavond voor de eerste keer een speciale award uitgereikt aan het ensemble van de Gloria Estefan-musical On Your Feet.



Tijdens een flitsende, met musicalnummers gelardeerde happening werden de prijzen uitgereikt in een bomvolle zaal vol acteurs, actrices, regisseurs, producenten en anderen die direct of indirect actief zijn in en voor de Nederlandse musicalwereld. Ook werd de zogenoemde AD Publiekprijs Beste Musical 2017 toegekend: een belangrijke prijs, omdat daarbij niet de jury maar het publiek bepaalde wie de grote winnaar zou worden. De AD Publiekprijs Beste Musical 2017 ging vanavond dankzij tienduizenden stemmers naar: The Lion King.



