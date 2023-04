Annie M.G. Schmidtprijs dit jaar voor Flip Noorman

Familie chauffeur prinses Diana vindt scène van crash in The Crown ongepast: ‘Dit is onmense­lijk’

In de nacht van 30 op 31 augustus 1997 kwam Lady Diana op tragische wijze om bij een auto-ongeluk in Parijs. Bijna zesentwintig jaar na de dood van Diana maakt Netflix zich op om deze gebeurtenis na te vertellen in hun hitserie The Crown. Maar lang niet iedereen vindt het gepast om deze verschrikkelijke beelden opnieuw tot leven te wekken. Ook de broer van Henri Paul, Diana’s chauffeur die toen achter het stuur zat, noemt wat Netflix doet ‘walgelijk’.