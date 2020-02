Anouk fileert The Voice na opvallende exit: ‘Je zou bijna zeggen dat het vooropgezet is’

De halve finale van The Voice of Holland was er een die niet te voorspellen was. Kandidaten Ayoub en Kes behoorden tot de grote favorieten voor de eindzege, nadat ze eerder in de talentenjacht al met een duet de hitparade bestormden. Beiden moesten echter gisteravond het veld ruimen in de nieuw geïntroduceerde crossbattles . Een kandidaat uit het ene team wordt hierbij gekoppeld aan een kandidaat uit een ander team. De grootste verrassing van de avond was echter de exit van Sanne uit team Anouk. Zij moest het opnemen tegen Daphne, die wordt begeleid door Ali B. Waar Sanne een perfect optreden neerzette, ging er bij Daphne van alles mis. Na afloop oordeelde ze zelf al: ,,Ik was het opeens helemaal kwijt.” De zenuwen hadden de overhand gekregen. Het publiek stemde daarentegen anders: 58 procent koos voor Daphne, waardoor zij een plekje krijgt in de finale komende week.

Bullshit

Anouk heeft al vaker laten doorschemeren dat ze niet veel opheeft met publieksstemmen en herhaalde gisteravond weer haar standpunt: ,,Als je het volk laat stemmen, dan gebeuren dat soort dingen soms. Boutformat.” Ze ging echter nog een stapje verder en trok de stemprocedure in twijfel: ,,Het was een flater. Je zou bijna zeggen dat het vooropgezet is, dat kan bijna niet.”



Die opmerking schoot bij presentator Martijn Krabbé in het verkeerde keelgat. Als door een adder gebeten, reageerde hij: ,,Dan kan je niet zeggen.” Anouk liet zich de mond niet snoeren en stelde: ,,Ik kan het wel zeggen. Het was gewoon bullshit.” Martijn probeerde vervolgens nog het format te verdedigen, maar Anouk wilde er verder geen woorden meer aan vuil maken.



Stef Classens en Emma Boertien uit Team Waylon, Daphne van Ditshuizen uit team Ali B en Sophia Kruithof uit team Anouk nemen het komende week in de grote finale op tegen elkaar. Lil Kleine zal er dan voor spek en bonen bijzitten. Hij zag gisteravond al zijn talenten naar huis gestuurd worden.



Met de bijna 1,6 miljoen kijkers noteerde The Voice of Holland overigens een laagterecord. Nog nooit schakelden er zo weinig belangstellenden in voor de talentenjacht op RTL 4. Het programma staat nog altijd wel op plek twee in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek van meest bekeken programma's van gisteravond. Alleen het Achtuurjournaal op NPO 1 (ruim 1,6 miljoen kijkers) was meer in trek.