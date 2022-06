Anouk geeft ja-woord onder een boog van witte rozen voor ogen tienduizenden fans

‘Waarom de fuck wilde ik dit ook alweer? Het leek zo’n goed idee’, zei Anouk lachend vanaf het podium waar tegen het einde van haar concert een grote boog met witte rozen werd neergezet. Niet veel later verscheen daaronder de 28-jarige Dominique. De in het wit gestoken tweelingbroer van de bruidegom, Philip, voerde even na 22.00 uur het woord aan het begin van de ceremonie. Daarop volgde de Amerikaanse zangeres Michelle David die het favoriete nummer van Anouk en Dominique You know my name zong en het Malieveld in gospelsferen hulde. Anouk verscheen tijdens haar favoriete nummer weer op het podium, gehuld in een witte trouwjurk met sluier. Haar zes kinderen, die ook allemaal in het wit gekleed zijn, stonden er omheen. Met zichtbare emoties legden Anouk en Dominique hun beloftes af, waarna ze elkaar vol overtuiging het ja-woord geven voor het oog van alle fans. Het roerde beiden tot tranen. Anouk zou Anouk niet zijn, als ze daarna niet gewoon door zou zingen. In haar trouwjurk maakte ze haar concert af met onder meer het rocknummer Girl . ‘Dit is niet voor herhaling vatbaar, er zit een korset in’, aldus de Haagse zangeres. Rond 23.00 uur kwam er een einde aan het concert.

Witte strikken van kant

‘Eerst even wat geld verdienen’

Anouk Teeuwe heeft zes kinderen, alleen de jongste (dochter Jelizah Rose) is van het bruidspaar samen. Haar vier broers en haar zus zijn er vanavond natuurlijk ook bij op het Malieveld: zoons Benjahmin en Elijah en dochter Phoenix uit haar huwelijk met Remon Stotijn, beter bekend onder zijn artiestennaam Postman en zoontje Jesiah uit haar relatie met rapper Unorthodox, die eigenlijk Robert Coenen heet en Sion uit een korte fling met basketballer Seraino Dalgliesh. De zangeres is zeven jaar samen met haar grote liefde. Dit is het derde huwelijk voor de Haagse rockdiva, die Schemmekes ten huwelijk vroeg. Eerder was ze, voor het huwelijk met Stotijn, getrouwd met artiestenmanager Edwin Jansen. Het derde huwelijk van de Nobody’s Wife -zangeres vond later plaats dan gepland. Door de coronacrisis kon Anouk 2,5 jaar niet optreden, waardoor ook haar inkomsten afnamen. ,,Ik moet eerst even wat geld verdienen, joh. Die buffer die ik heb opgebouwd voor m’n pensioen en het huwelijk, is weg”, vertelde ze eerder. Anouk besloot om te trouwen tijdens haar concert omdat dat haar inmiddels echtgenoot graag een grootse bruiloft wilde. ,,Groter dan dit kan niet”, stelde de zangeres eerder. De gemeente Den Haag heeft de zangeres toestemming gegeven voor haar bruiloft. Het Malieveld is daarom eenmalig een trouwlocatie. Vooraf had Anouk bezoekers gevraagd zich vanwege de bruiloft feestelijk aan te kleden, maar ze hoefde geen huwelijkscadeaus. Mensen konden in plaats daarvan een donatie doen aan Triple ThreaT, meldde de zangeres eerder op Instagram. Dat is een organisatie die zich inzet voor jongeren.

‘Ik woog 98 kilo, hij zei: wat ben je prachtig!’

Anouk leerde Schemmekes kennen toen hij twintig was, in 2015. Hij was de basketbalcoach van Benjahmin, Anouks oudste. ,,Hij wist geeneens wie ik was. Iemand zei: dat is Anouk. Hij vroeg: wie is Anouk? Hij was helemaal niet met muziek bezig. Hij kende alleen Lost, daar luisterde hij naar toen hij klein was", vertelde ze eerder in Mezza. ,,Kan je nagaan hoe jong hij is, dat nummer is uit 2009. Nou goed, ik was net bevallen van Sion, mijn vijfde. Ik woog 98 kilo, was hartstikke hormonaal, het was niet dat ik dacht: o mijn god wat ben ik aantrekkelijk. Maar hij zei: wat ben je prachtig!”



Ze zei meteen tegen hem ‘weet waar je aan begint’. ,,Ik ben zó belazerd door mijn exen. Ik ben heel wantrouwig. Met alles. Dominique heeft echt hard zijn best gedaan om mij veilig te laten voelen, om mij gerust te stellen. Al zijn wachtwoorden, zijn Instagram. Hij zei: je kan overal bij, je kan zien waar ik ben, anytime. Ik hoef niet eens te kijken, gewoon het feit dat het zo is, is al een lekker gevoel. Dat vind ik wel wat, dat iemand dat doet, uit zichzelf.”



Schemmekes gaf aan graag te willen trouwen. ,,Toen hij zei ‘ik wil trouwen’, zei ik: ‘Ik wil nooit jouw achternaam want die vind ik zo stom.’ Maar omdat ik hem zo ontiegelijk mooi vind, ben ik ook de naam mooi gaan vinden. Hij wilde per se dat ik zijn naam zou krijgen. Hij zei: Anouk, ik wil je, ik teken alles, huwelijkse voorwaarden, ik hoef niks van je, als je maar mijn naam draagt. Dus dat hebben we gedaan, ook die huwelijkse voorwaarden.”